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30 ноября, 20:08
НовостиЭкология

Сегодня сняты карантинные ограничения по гриппу птиц, введённые ранее на островах Надежда, Буян и Утиный озера Маныч-Гудило

Сегодня сняты карантинные ограничения по гриппу птиц, введённые ранее на островах Надежда, Буян и Утиный озера Маныч-Гудило

Всего погибло 247 особей двух видов некраснокнижных водоплавающих – черная поганка и пеганка. Первая информация о гибели диких птиц поступила из Управления Россельхознадзор по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии ещё 1 ноября. Второй сигнал был зафиксирован 11 ноября.

В результате совместных оперативных действий специалистов Россельхознадзора, открытого биосферного заповедника «Черные земли» и представителей СМО, входящих в угрожающую зону и зону наблюдения, этот очаг гриппа птиц уничтожен.

В республике последний раз случай гриппа птиц имел место в 2016 году на территории Яшалтинского района.

В настоящее время у перелётных птиц период активных миграций. Это делает эпизоотическую ситуацию весьма сложной на территории всей России. Сейчас карантин по гриппу птиц установлен в 28 очагах в 12 субъектах страны.

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