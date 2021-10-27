Сегодня сняты карантинные ограничения по гриппу птиц, введённые ранее на островах Надежда, Буян и Утиный озера Маныч-Гудило

Всего погибло 247 особей двух видов некраснокнижных водоплавающих – черная поганка и пеганка. Первая информация о гибели диких птиц поступила из Управления Россельхознадзор по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии ещё 1 ноября. Второй сигнал был зафиксирован 11 ноября.

В результате совместных оперативных действий специалистов Россельхознадзора, открытого биосферного заповедника «Черные земли» и представителей СМО, входящих в угрожающую зону и зону наблюдения, этот очаг гриппа птиц уничтожен.

В республике последний раз случай гриппа птиц имел место в 2016 году на территории Яшалтинского района.

В настоящее время у перелётных птиц период активных миграций. Это делает эпизоотическую ситуацию весьма сложной на территории всей России. Сейчас карантин по гриппу птиц установлен в 28 очагах в 12 субъектах страны.