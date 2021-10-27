Заместителя генерального директора — руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова наградили медалью «Во Славу Осетии». Её за достижения в государственной, социокультурной, а также общественной деятельности вручил глава республики Сергей Меняйло на юбилее ГТРК «Алания». Об этом сообщают Вести Ставрополье.

Рифат Сабитов всю свою профессиональную жизнь посвятил телевидению. Начинал работать на Гостелерадио СССР, затем на руководящих постах крупнейших телеканалов страны — Россия, НТВ, Пятый канал.

В последние годы Рифат Сабитов активно развивает региональное телевидение. Жители со всей страны узнают самые актуальные новости о регионах, их истории и традициях.