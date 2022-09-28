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14 ноября, 07:58
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В КалмГУ сегодня стартует месячник, посвященный международному Дню студента

В КалмГУ сегодня стартует месячник, посвященный международному Дню студента

Список мероприятий для студентов масштабен. Помимо традиционного "Посвящения в студенты", а оно пройдет 17 ноября, в планах мероприятия, направленные на поддержку отдельных групп студентов.

Это встреча "Созвездие спорта КалмГУ", турнир по мини-футболу, спартакиада "Энергия и спорт", фестиваль "Диалог культур" и конкурс "Научные идеи для КалмГУ", встречи "В кругу семьи" и другие события.

Как отметил ректор ВУЗа Бадма Салаев, таким образом, организаторы хотят вселить в студентов уверенность в завтрашнем дне, и напомнить, как важно заботиться о тех, кто находится рядом.

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