В КалмГУ сегодня стартует месячник, посвященный международному Дню студента

Список мероприятий для студентов масштабен. Помимо традиционного "Посвящения в студенты", а оно пройдет 17 ноября, в планах мероприятия, направленные на поддержку отдельных групп студентов.



Это встреча "Созвездие спорта КалмГУ", турнир по мини-футболу, спартакиада "Энергия и спорт", фестиваль "Диалог культур" и конкурс "Научные идеи для КалмГУ", встречи "В кругу семьи" и другие события.



Как отметил ректор ВУЗа Бадма Салаев, таким образом, организаторы хотят вселить в студентов уверенность в завтрашнем дне, и напомнить, как важно заботиться о тех, кто находится рядом.