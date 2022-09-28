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14 ноября, 07:29
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Анастасия Турыгина, ученица Элистинского технического лицея, - в эфире тревел-шоу "В движении"

Анастасия Турыгина, ученица Элистинского технического лицея, - в эфире тревел-шоу "В движении"

Съёмки состоялись в рамках Всероссийского проекта РДШ "Заметки России", а победителями стали восемь школьников, по одному из каждого федерального округа. В ЮФО лучшей стала Анастасия Турыгина из ЭТЛ.

Девочка в ходе программы поделилась рассказами о столице Калмыкии, загадала желание под Золотыми воротами, познакомила зрителей с верблюдом Федей и эпосом "Джангар".

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