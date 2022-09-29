Сегодня журналисты республиканских СМИ встретятся на брифинге с финалистами восьмого Всероссийского конкурса "Туристический сувенир"

Калмыкию в нем представляли 4 участницы, все они заняли призовые места в своих номинациях. Элистинками были представлены национальные сувениры в виде посуды, еды и головоломок.



На участие в конкурсе было подано около трех тысяч заявок из 72 регионов страны. В финал прошли более 600 туристических сувениров из 46 регионов. Главной целью конкурса стало возрождение народных ремесел и развитие отечественной сувенирной продукции.