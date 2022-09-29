7 декабря, 16:41
 -7 °C
66,11
62,91
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 декабря, 08:36
Новости

Сегодня журналисты республиканских СМИ встретятся на брифинге с финалистами восьмого Всероссийского конкурса "Туристический сувенир"

Сегодня журналисты республиканских СМИ встретятся на брифинге с финалистами восьмого Всероссийского конкурса "Туристический сувенир"

Калмыкию в нем представляли 4 участницы, все они заняли призовые места в своих номинациях. Элистинками были представлены национальные сувениры в виде посуды, еды и головоломок.

На участие в конкурсе было подано около трех тысяч заявок из 72 регионов страны. В финал прошли более 600 туристических сувениров из 46 регионов. Главной целью конкурса стало возрождение народных ремесел и развитие отечественной сувенирной продукции.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия