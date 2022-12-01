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10 апреля, 13:56
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Героям России и Героям Труда Калмыкии, звание которым присвоено с 1 января 2023 года, ежемесячная денежная выплата теперь оформляется беззаявительно

Героям России и Героям Труда Калмыкии, звание которым присвоено с 1 января 2023 года, ежемесячная денежная выплата теперь оформляется беззаявительно

Данные в Социальный фонд будут поступать напрямую от органов и организаций, направивших соответствующее ходатайство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уведомление о назначенной ежемесячной денежной выплате поступит в течение трёх рабочих дней с даты присвоения звания. Героям Советского Союза и Российской Федерации, а также полным кавалерам ордена Славы пособие с 1 февраля 2023 года полагается в размере около 83,5 тысяч рублей.

Героям Социалистического, Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы – более 61,5 тысяч. Получатели могут выбрать между денежной формой выплат и льготами. Поменять вид социальной поддержки можно через портал госуслуг.

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