Миллион для педагога. В Калмыкии продолжается реализация федеральной программы «Земский учитель»

Согласно условиям, преподаватели, принявшие решение работать на селе или в небольших городах, получают от государства «подъемные».

В Калмыкии за два года ее действия свою жизнь поменяли уже 32 преподавателя. О том, как живёт и работает учитель физики и информатики Герел Очаева – в нашем материале

В Вознесеновскую сельскую школу пелагог попала, пройдя конкурсный отбор. Рассказывает, прежде чем принять участие в программе «Земский учитель», уточнила все условия и была уверена, что пройдет. Ведь за плечами - два ВУЗа и два года работы в Троицкой гимназии, которые были весьма плодотворными.

О своем решении переехать в сельскую глубинку педагог Очаева не жалеет. По ее словам, дети – есть дети, где бы они ни жили. Если нужна помощь и поддержка, взрослые должны пойти навстречу, оградить их от трудностей.

А потому, она продолжает свою деятельность, вкладывая свою душу и сердце в каждого ученика. Так отзываются об Очаевой ее коллеги и директор школы Наталья Кравцова. Молодым учителем не проводится ни одного проходного урока, все - с использованием новых технологий.

А на выделенный 1 миллион рублей подъемных средств, Герел Очаева планирует приобрести собственное жилье. Семья, где двое малышей, в этом больше всего нуждается.

Как рассказали в профильном ведомстве, Калмыкия заявила об участии в программе «Земский учитель» и на 2023 год, что позволит не только снизить дефицит кадров в сфере образования, но и повысить престиж и привлекательность профессии учителя. Тем более, властью региона также принимаются меры материальной поддержки сельских педагогов.

А всего за два года реализации программы «Земский учитель» удалось привлечь для работы в сельские школы 32 профессионала.