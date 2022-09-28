В КалмГУ продолжается Декада прокуратуры РК

17 ноября Байрта Васильева, начальник правовой статистики, информационных технологий и защиты информации, провела лекцию "Использование информационных систем в надзорной деятельности органов прокуратуры при реализации национальных проектов" для студентов 4 курса по специальности "Юриспруденция".



В процессе занятия студентам были раскрыты вопросы особенностей цифровой трансформации органов прокуратуры, а также применения риск-ориентированного подхода при осуществлении надзорного сопровождения реализации социально важных проектов региона.