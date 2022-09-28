Калмыкия вновь присоединится к акции "Сохраним лес"

Республика снова примет участие в традиционной акции. В этом году на базе Элистинского участкового лесничества местные жители и Всероссийское общественное движение "Волонтеры леса" высадят 30,2 тыс. саженцев смородины.



Напомним, что регион участвует в данной акции с 2019 года. За это время высажено уже более миллиона саженцев вяза, дуба, акации, джузгуна, смородины на площади более 650 гектаров.