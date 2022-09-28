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18 ноября, 13:58
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Первый заместитель прокурора РК Эдуард Логвинов провел выездной прием граждан в Яшкульском и Черноземельском районах

Первый заместитель прокурора РК Эдуард Логвинов провел выездной прием граждан в Яшкульском и Черноземельском районах

17 ноября первый заместитель прокурора республики Эдуард Логвинов в рамках работы Мобильной приемной прокуратуры республики провел личный прием граждан в с.Яшкуль и п.Комсомольский, который состоялся как в очном режиме, так и в формате видеоконференцсвязи.

В ходе приема были рассмотрены обращения восьми граждан, касающиеся различных сфер правоотношений. В основном, люди выражали обеспокоенность по социальным вопросам и вопросам развития села – ненадлежащего состояния автомобильных дорог, отсутствия инженерных систем жизнеобеспечения, а также оспаривали действия (бездействие) органов принудительного исполнения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по всем письменным обращениям, принятым в ходе выездного приема, инициированы соответствующие проверки, по результатам которых будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

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