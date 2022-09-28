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24 ноября, 07:22
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В календаре интересных событий – День уникального таланта

В календаре интересных событий – День уникального таланта
Любой человек на земле имеет свои особенности и отличия от других. Многие родители стараются отдавать своих детей в различные кружки и секции, чтобы раскрыть в них индивидуальные таланты.

Часть молодежи Калмыкии обучается в художественных школах, другая показывает себя в спортивных состязаниях, а некоторые даже работают в ансамблях и театрах. Так что сегодня будет символично посвятить себя занятию, которое вам всегда нравилось и показать свой талант окружающим.
 
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