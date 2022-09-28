В календаре интересных событий – День уникального таланта

Любой человек на земле имеет свои особенности и отличия от других. Многие родители стараются отдавать своих детей в различные кружки и секции, чтобы раскрыть в них индивидуальные таланты.



Часть молодежи Калмыкии обучается в художественных школах, другая показывает себя в спортивных состязаниях, а некоторые даже работают в ансамблях и театрах. Так что сегодня будет символично посвятить себя занятию, которое вам всегда нравилось и показать свой талант окружающим.