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23 ноября, 12:34
Новости

Калмыцкие лучники завоевали 10 наград в "Кубке города Волжский"

Калмыцкие лучники завоевали 10 наград в "Кубке города Волжский"
Спортсмены из республики приняли участие в соревнованиях против волгоградцев. Они прошли на базе комплекса "Волга". В сборную команду республики вошли 26 человек. Все они представляли Федерацию стрельбы из лука, Республиканский центр детского творчества и клуба "Авьяс".

По итогам состязаний сборная Калмыкии завоевала 10 наград, в том числе три золота. Многие из них смогли подтвердить свои спортивные разряды и выполнить новые нормативы.
 
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