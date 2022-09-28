Калмыцкие лучники завоевали 10 наград в "Кубке города Волжский"

Спортсмены из республики приняли участие в соревнованиях против волгоградцев. Они прошли на базе комплекса "Волга". В сборную команду республики вошли 26 человек. Все они представляли Федерацию стрельбы из лука, Республиканский центр детского творчества и клуба "Авьяс".



По итогам состязаний сборная Калмыкии завоевала 10 наград, в том числе три золота. Многие из них смогли подтвердить свои спортивные разряды и выполнить новые нормативы.