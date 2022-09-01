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22 сентября, 16:21
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Глава Калмыкии о результатах III экономического форума "Элиста-2022"

Глава Калмыкии о результатах III экономического форума "Элиста-2022"

Как отмечает Бату Хасиков в своих социальных сетях, помимо снижения налоговой ставки с 6 до 1%, для всех предпринимателей Калмыкии, применяющих упрощенную систему налогообложения, сейчас развивается льготное финансирование.

Кроме того, Фонд развития Республики Калмыкия поддержал 23 проекта на общую сумму 455 млн. рублей. Это в 2,7 раза больше чем за 2021 год (8 проектов на 166 млн. рублей).

Федеральный центр выделил средства на новые промышленные гранты - этой поддержкой уже воспользовался местный товаропроизводитель. Кроме того, поддержку можно получить, обратившись в региональный "Мой бизнес". По линии нацпроектов в этом году они выдали 50 займов на общую сумму 89 млн. рублей и продолжают принимать заявки.

Как заметил Глава Калмыкии, "важно сохранить позитивные тенденции. Все эти меры поддержи продлеваем на следующий год".

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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