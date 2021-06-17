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13 июля, 16:41
НовостиCOVID-19

Суточный прирост заболевших COVID-19 вновь резко увеличился

Суточный прирост заболевших COVID-19 вновь резко увеличился

По данным оперштаба, выявлены 107 новых случаев заражения. В последний раз больше ста человек за день регистрировалось 2 января, но выздоровевших тогда было больше. Сейчас - 31.

 Также сообщается о двух летальных исходах. Всего их на сегодня - 433. В госпиталях лечатся 569 жителей Калмыкии. В тяжелом состоянии 23 пациента, почти половина – на ИВЛ. 

 За весь период пандемии, инфицированы более 22 тысяч 800 человек. 92 процента из них побороли недуг.

 

 

 

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