Суточный прирост заболевших COVID-19 вновь резко увеличился

По данным оперштаба, выявлены 107 новых случаев заражения. В последний раз больше ста человек за день регистрировалось 2 января, но выздоровевших тогда было больше. Сейчас - 31.

Также сообщается о двух летальных исходах. Всего их на сегодня - 433. В госпиталях лечатся 569 жителей Калмыкии. В тяжелом состоянии 23 пациента, почти половина – на ИВЛ.

За весь период пандемии, инфицированы более 22 тысяч 800 человек. 92 процента из них побороли недуг.