В Избирательной комиссии Калмыкии состоялись очередные заседания

По их итогам заверены списки кандидатов в депутаты Народного Хурала, выдвинутых региональным отделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в по одномандатным избирательным округам, а также республиканский список кандидатов, выдвинутый отделением партии ЛДПР.

Также зарегистрированы уполномоченные представители КРО ПП ЛДПР по финансовым вопросам. Кроме того, продлен срок приема предложений по кандидатуре для назначения нового члена Элистинской ТИК РК с правом решающего голоса.

Фото: Избирком Калмыкии