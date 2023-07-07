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10 июля, 07:20
Новости

1 сентября учащиеся Русской национальной гимназии в Элисте сядут за парты в новом корпусе учреждения

1 сентября учащиеся Русской национальной гимназии в Элисте сядут за парты в новом корпусе учреждения

Объект строится по нацпроекту «Образование», сообщили в администрации города. В новом 3-х этажном здании разместят учеников начальных классов. Оно предусмотрено на 225 гимназистов. Ранее из-за загруженности учреждения часть учеников обучалась во вторую смену. Возведение нового корпуса поможет разгрузить учебный процесс.

Уточняется, что в текущем году в Калмыкии по нацпроекту капитально отремонтируют семь образовательных учреждений, среди которых школы, лицеи и гимназия. Работы на объектах ведутся в соответствии с графиком.

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