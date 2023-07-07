В КалмГУ завершился конкурс "Студлидер ЮФО - 2023"

Мероприятие проходило с 6 по 9 июля, в нём учавствовали представители из 16 вузов.

По итогу встречи призовые места заняли: 1. Араксия Мхитарян, Профком Волгоградского государственного социально-педагогического университета.

2. Баира Адьяева, Профком обучающихся Калмыцкого государственного университета.

3. Виктория Богатырева, Профком обучающихся Кубанского государственного университета.

Из них занявшие 1 и 2 призовые места будут представлять Южный федеральный округ на всероссийском этапе.

Фото: Калмыцкий государственный университет