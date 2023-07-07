10 июля, 08:48
В КалмГУ завершился конкурс "Студлидер ЮФО - 2023"
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Мероприятие проходило с 6 по 9 июля, в нём учавствовали представители из 16 вузов.
По итогу встречи призовые места заняли: 1. Араксия Мхитарян, Профком Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
2. Баира Адьяева, Профком обучающихся Калмыцкого государственного университета.
3. Виктория Богатырева, Профком обучающихся Кубанского государственного университета.
Из них занявшие 1 и 2 призовые места будут представлять Южный федеральный округ на всероссийском этапе.
Фото: Калмыцкий государственный университет