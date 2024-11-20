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21 ноября, 13:12
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В исполком Народного фронта Калмыкии Татьяна Жиляева передала в зону СВО много банок с домашним вареньем.

В исполком Народного фронта Калмыкии Татьяна Жиляева передала в зону СВО много банок с домашним вареньем.

Татьяна Михайловна закатала их этим летом из яблок, вишни, груши и других фруктов. Вишневое варенье она приготовила без косточек.

Представители исполкома Народного фронта тепло поблагодарили Татьяну Михайловну за такой замечательный гостинец для ребят. Пусть вдали от малой родины они хоть немного ощутят тепло и заботу своих земляков.

Фото: Народный фронт | Республика Калмыкия

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