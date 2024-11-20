Команда волейболисток Кетченеровского района стала победителем республиканского первенства среди сборных команд районов Республики Калмыкия и Элисты.

В соревнованиях приняли участие 12 команд. Команды играли по круговой системе. В финал вышли спортсменки Элисты, Яшкульского, Кетченеровского и Юстинского районов.

В результате интересной и острой борьбы команда Кетченеровского района заняла первое место. Второе место у команды Элисты. Третье место у спортсменок Юстинского района. 8 спортсменок признаны судейской коллегией лучшими в разных номинациях.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия