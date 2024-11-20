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21 ноября, 13:14
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Команда волейболисток Кетченеровского района стала победителем республиканского первенства среди сборных команд районов Республики Калмыкия и Элисты.

Команда волейболисток Кетченеровского района стала победителем республиканского первенства среди сборных команд районов Республики Калмыкия и Элисты.

В соревнованиях приняли участие 12 команд. Команды играли по круговой системе. В финал вышли спортсменки Элисты, Яшкульского, Кетченеровского и Юстинского районов.

В результате интересной и острой борьбы команда Кетченеровского района заняла первое место. Второе место у команды Элисты. Третье место у спортсменок Юстинского района. 8 спортсменок признаны судейской коллегией лучшими в разных номинациях.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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