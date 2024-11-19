Команда юных шахматистов Калмыкии успешно выступила на Всероссийских соревнования по шахматам среди детей, проживающих в сельской местности.

Шахматисты Целинного района под руководством тренера Батора Потаева достойно выступили на соревнованиях. Спортсмены из Калмыкии отправились на состязание при поддержке президента Федерации шахмат РК Алексея Этеева. Федерация каждый год помогает ребятам принимать участие в подобных соревнованиях.

ХХII всероссийские соревнования по шахматам в Самарской области приняли рекордное число участников из 36 регионов РФ. Команда из Калмыкии заняла 26-е место среди 53 регионов страны. Как сказал Алексей Этеев: «Это не только результат, но и хороший опыт, который поможет ребятам развиваться дальше. Федерация республики продолжает работать над тем, чтобы у каждого нашего шахматиста была возможность принять участие в выездных соревнованиях и достойно представить Калмыкию».

Тренеру команды Батору Потаеву от Федерации шахмат Калмыкии вручена Благодарность «За развитие и популяризацию шахмат в регионе».

Видео и фото: Федерация шахмат Калмыкии