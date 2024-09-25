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27 сентября, 07:35
НовостиСобытиеКриминал

В Ики-Бурульском районе выявлен факт незаконного хранения наркотических средств жителями из соседнего региона.

В Ики-Бурульском районе выявлен факт незаконного хранения наркотических средств жителями из соседнего региона.

Сотрудниками полиции Ики-Бурульского района, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок», задержаны жители Ставрополья. При проверке документов троих жителей Ставропольского края и в ходе осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты пакет и банка, наполненные веществом растительного происхождения, а также предметы для изготовления наркотического средства.

Каждый из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности: за незаконный оборот наркотических средств, незаконную добычу водных биологических ресурсов, за применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Изъятые предметы и вещество направлены на экспертизу, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

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