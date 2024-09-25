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27 сентября, 07:25
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Более 10 тонн гуманитарной помощи направила Калмыкия пострадавшим жителям Курской области.

Более 10 тонн гуманитарной помощи направила Калмыкия пострадавшим жителям Курской области.

Груз сформирован с учетом того, что в первую очередь необходимо сейчас жителям региона. В него вошли предметы первой необходимости: одежда, постельное белье, бытовая техника, портативные зарядные устройства, обогреватели. Все что нужно и тем, кто продолжает проживание в пунктах временного размещения, и жителям тех поселений, куда возвращается эвакуированное население в пострадавшей области.

По словам Президента благотворительного Фонда «За наших 08» Елены Барсуковой, основная помощь оказана от неравнодушных жителей Кетченеровского района. А канцелярские товары для школьников от коллектива Элистинской многопрофильной гимназии.

Большую помощь оказывают и волонтеры. Они собирают, сортируют и фасуют вещи и предметы для дальнейшей передачи нуждающимся в Курской области.

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