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27 сентября, 07:57
НовостиСобытиеКриминал

Пьяный житель Цаган Амана угрожал убийством сестре

Пьяный житель Цаган Амана угрожал убийством сестре

К участковому уполномоченному полиции в Цаган Амане обратилась за помощью местная жительница. Установлено, что, в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшего словесного конфликта, брат угрожал ей убийством, используя при этом кухонный нож. Женщина, опасаясь за свою жизнь, обратилась в полицию.

По данному факту в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, возбуждено уголовное дело. По статье 119 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: МВД Калмыкия

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