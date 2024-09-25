Пьяный житель Цаган Амана угрожал убийством сестре

К участковому уполномоченному полиции в Цаган Амане обратилась за помощью местная жительница. Установлено, что, в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшего словесного конфликта, брат угрожал ей убийством, используя при этом кухонный нож. Женщина, опасаясь за свою жизнь, обратилась в полицию.

По данному факту в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, возбуждено уголовное дело. По статье 119 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: МВД Калмыкия