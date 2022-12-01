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7 апреля, 09:45
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Основатель элистинской студии изобразительного творчества Герензел Богаева - "Лучший педагог-художник"

Основатель элистинской студии изобразительного творчества Герензел Богаева - "Лучший педагог-художник"
Почётный знак ей присвоен на открытии десятого Международного форума в Москве. На юбилейном мероприятии собрались профессионалы из разных регионов России и стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма РК. При подведении итогов учитывались профессиональные заслуги преподавателя и его подопечных.

Фото: Минкультуры и туризма РК
 
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