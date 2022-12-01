Рифат Сабитов выразил соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Сагалаева

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, член Правления НАТ, Рифат Сабитов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.

«Эдуард Михайлович, будучи профессионалом высочайшего класса, требовательным, мудрым и всегда справедливым руководителем, привел в профессию, воспитал многих талантливых журналистов и нынешних телевизионных начальников. Он всегда создавал новое, созидал. Только Сагалаев смог создать Национальную ассоциацию телерадиовещателей, которая объединила все крупные федеральные и региональные телекомпании, помогала и помогает решать общие проблемы, защищать интересы отрасли.

Он стал создателем и вдохновителем Всероссийского фестиваля телевизионных программ «Герой нашего времени», потому что сам он и есть Герой нашего времени! Я за очень многое лично благодарен Эдуарду Михайловичу, учителю, наставнику, руководителю, другу и замечательному человеку!», — приводит слова Рифата Сабитова Национальная ассоциация телерадиовещателей.

Свои искренние соболезнования Рифат Сабитов выразил супруге Эдуарда Сагалаева, Людмиле Борисовне, детям и внукам. Сегодня в Траурном зале Троекурского кладбища состоится церемония прощания с Президентом Национальной Ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым. Эдуарда Михайловича не стало 13мая.