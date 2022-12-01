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12 января, 11:43
Новости

В Ики-Бурульском районе пастбища использовались с нарушением земельного законодательства

В Ики-Бурульском районе пастбища использовались с нарушением земельного законодательства

Так, муниципалитеты района не осуществляли соблюдение норм нагрузки скота на пастбища.

Данный факт отрицательно сказывается на режиме использования пастбища, что создает трудности с обеспечением скота кормом даже в самый благоприятный период сезона, а систематическое нарушение норм нагрузки скота может привести к опустыниванию пастбищ.

Прокурором района в адрес главы Ики-Бурульского РМО внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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