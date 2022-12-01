12 января, 11:43
В Ики-Бурульском районе пастбища использовались с нарушением земельного законодательства
Смотрите наши видео на YouTube!
Так, муниципалитеты района не осуществляли соблюдение норм нагрузки скота на пастбища.
Так, муниципалитеты района не осуществляли соблюдение норм нагрузки скота на пастбища.
Данный факт отрицательно сказывается на режиме использования пастбища, что создает трудности с обеспечением скота кормом даже в самый благоприятный период сезона, а систематическое нарушение норм нагрузки скота может привести к опустыниванию пастбищ.
Прокурором района в адрес главы Ики-Бурульского РМО внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.