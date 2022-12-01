По иску прокурора суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного ребенку укусом безнадзорной собаки

Установлено, что в апреле 2022 года 5-летнюю девочку во дворе дома укусила бездомная собака, в связи с чем ребенок испытал физическую боль, стресс, испуг, тяжелые нравственные переживания, а также у несовершеннолетней возник страх животных.



Прокуратура в интересах девочки обратилась в Элистинский городской суд с исковым заявлением к Управлению ветеринарии РК о взыскании компенсации морального вреда, причиненного уксусом бездомной собаки.



Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал.



Не согласившись с судебным решением, прокурор внес апелляционное представление.



Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РК доводы признаны обоснованными, судебный акт отменен и с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей.