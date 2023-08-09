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11 августа, 14:15
НовостиСельское хозяйство

В Ики-Бурульском районе был обнаружен и локализован очаг саранчи

В Ики-Бурульском районе был обнаружен и локализован очаг саранчи

Работы провели специалисты регионального Министерства сельского хозяйства, филиала Россельхозцентра по республике и Администрации РМО. Как нам сообщили в пресс-службе профильного ведомства, в истребительных мероприятиях были задействованы 2 единицы наземной техники.

Между тем, в Министерстве продолжает работать «Горячая линия» по вопросам борьбы с насекомыми-вредителями.

Фото: Минсельхоз Калмыкии

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