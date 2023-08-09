В Ики-Бурульском районе был обнаружен и локализован очаг саранчи

Работы провели специалисты регионального Министерства сельского хозяйства, филиала Россельхозцентра по республике и Администрации РМО. Как нам сообщили в пресс-службе профильного ведомства, в истребительных мероприятиях были задействованы 2 единицы наземной техники.

Между тем, в Министерстве продолжает работать «Горячая линия» по вопросам борьбы с насекомыми-вредителями.

Фото: Минсельхоз Калмыкии