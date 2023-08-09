11 августа, 12:31
В следующем году на территории лесного фонда Калмыкии планируется увеличение объемов работ
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В частности, по обследованию насаждений, санитарно-оздоровительным мероприятиям, подготовке участков для создания лесных культур путем расчистки площади от древесины, камней, нежелательной растительности.
Вопрос обсудили на встрече начальника управления воспроизводства и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Елены Бусыгиной и исполняющего обязанности замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Артура Корнеева.
Фото: Минприроды Республики Калмыкия