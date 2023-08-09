13 августа, 16:00
 36 °C
107,97
98,21
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 августа, 12:31
Новости

В следующем году на территории лесного фонда Калмыкии планируется увеличение объемов работ

В следующем году на территории лесного фонда Калмыкии планируется увеличение объемов работ

В частности, по обследованию насаждений, санитарно-оздоровительным мероприятиям, подготовке участков для создания лесных культур путем расчистки площади от древесины, камней, нежелательной растительности.

Вопрос обсудили на встрече начальника управления воспроизводства и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Елены Бусыгиной и исполняющего обязанности замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Артура Корнеева.

Фото: Минприроды Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия