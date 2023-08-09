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11 августа, 14:41
Новости

Федеральные специалисты осмотрят юных пациентов

Федеральные специалисты осмотрят юных пациентов

В республиканском детском медцентре проведут приём специалисты научно-клинического центра федерального медико-биологического агентства. Как сообщили в пресс-службе регионального медучреждения, направление можно взять у профильного специалиста в поликлинике или участкового педиатра.

В приоритете - дети, которые состоят на учёте или которым необходима срочная помощь. Детей осмотрят оториноларинголог, хирург, уролог, аллерголог, травматолог-ортопед, невролог, детский онколог и врач ультразвуковой диагностики.

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