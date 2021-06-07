Дети из социально незащищенных семей продолжают отдыхать в оздоровительных лагерях

Очередная группа школьников отправилась в лагерь «Родничок» Кетченеровского района. Примечательно, что переезд осуществляется безвозмездно, а с детьми всегда едет медсестра и сопровождающий. Напомним, что программа пребывания детей, в первую очередь, предусматривает их безопасность – все требования санитарных служб здесь выполняются в соответствии с нормами. Всего по квотам в этом году, планируется отправить 470 учеников городских школ в здравницы в селе Троицкое и в поселке Кетченеры. В списке также значились лагеря «Березка» в Городовиковском районе и знаменитая «Лесная Сказка» – Яшалтинского РМО. Однако, эти объекты временно закрыты из-за обнаруженных на их территории клещей.