В Ики-Бурульской районной ветстанции расширили служебный автопарк

Он пополнился двумя новыми легковыми автомобилями «Лада-Гранта». Ключи от них вручили фельдшерам Сергею Бабаеву из Оргакинского и Алексею Букалерову из Бага-Бурульского ветучастков. Они всю жизнь посвятили ветеринарной службе, общий трудовой стаж у каждого – около 50 лет. За последние три года автопарк учреждения увеличился на шесть машин.

“Автотранспорт был приобретен за счет средств, заработанных от оказания услуг населению, и это наглядный показатель эффективной работы ветстанции”, – отметили в управлении ветеринарии республики.

Фото: Управление ветеринарии Республики Калмыкия