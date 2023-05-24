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26 мая, 11:13
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В Ики-Бурульской районной ветстанции расширили служебный автопарк

В Ики-Бурульской районной ветстанции расширили служебный автопарк

Он пополнился двумя новыми легковыми автомобилями «Лада-Гранта». Ключи от них вручили фельдшерам Сергею Бабаеву из Оргакинского и Алексею Букалерову из Бага-Бурульского ветучастков. Они всю жизнь посвятили ветеринарной службе, общий трудовой стаж у каждого – около 50 лет. За последние три года автопарк учреждения увеличился на шесть машин.

“Автотранспорт был приобретен за счет средств, заработанных от оказания услуг населению, и это наглядный показатель эффективной работы ветстанции”, – отметили в управлении ветеринарии республики.

Фото: Управление ветеринарии Республики Калмыкия

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