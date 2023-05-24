В текущем году объем защитных мероприятий против саранчовых вредителей в Калмыкии прогнозируется на площади 50 тыс.гектаров

На сегодняшний день уже обследовано свыше трехсот тысяч гектаров. Выявлено заселение с превышением экономического порога вредоносности на площади 1400 гектаров, а обработано 600 гектаров. Саранча обнаружена в Ики-Бурульском, Целинном, Лаганском и Приютненском районах.

Специалисты регионального профильного министерства напоминают аграриям о необходимости ежедневного мониторинга и информирования об обнаружении очагов вредителя. При превышении порога вредоностности необходимо приступить к истребительным мероприятиям против саранчовых инсектицидами, согласно списку агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России.