В хозяйствах региона начался прием молодняка

После тяжелой зимовки скота животноводы приступили к очередной, не менее важной кампании – приему молодняка. Они пока не берутся прогнозировать, сколько ягнят получат. Все зависит от упитанности маточного поголовья, которое в условиях жесточайшей засухи осталось практически без корма.

Ики-Бурульский район оказался в числе тех территорий, где в прошлом году был введен режим ЧС, и без падежа скота перезимовать не удалось. Теперь стоит задача организованно, а главное, без потерь, получить приплод.