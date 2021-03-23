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9 апреля, 13:35
НовостиСельское хозяйство

В хозяйствах региона начался прием молодняка

В хозяйствах региона начался прием молодняка

После тяжелой зимовки скота животноводы приступили к очередной, не менее важной кампании – приему молодняка. Они пока не берутся прогнозировать, сколько ягнят получат. Все зависит от упитанности маточного поголовья, которое в условиях жесточайшей засухи осталось практически без корма. 

Ики-Бурульский район оказался в числе тех территорий, где в прошлом году был введен режим ЧС, и без падежа скота перезимовать не удалось. Теперь стоит задача организованно, а главное, без потерь, получить приплод. 

 

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