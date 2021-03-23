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9 апреля, 12:20
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Сегодня поздравления с 80-летием принимает Юрий Ильянов

Сегодня поздравления с 80-летием принимает Юрий Ильянов

Заслуженный артист РСФСР, кавалер ордена «Дружбы народов» - за его плечами почти полвека служения сцене и около сотни ролей. Среди которых блестящее воплощение героев в спектаклях по пьесам Александра Островского, Константина Тренёва, Михаила Шатрова, Максима Горького, Мустая Карима, Баатра Басангова, Санджи Каляева и многих других.

  Широкую известность принесли актеру и киноработы. Фильмы с участием Юрия Ульянова – по сей день популярны. Дебютом стала картина «Ты мне, я тебе». Затем были большие роли в «Предварительном расследовании» и «Емельяне Пугачеве».

   Сейчас Юрий Ильянов продолжает творческую деятельность в Республиканском русском театре драмы и комедии. 

   О том, с каким настроением мэтр калмыцкой сцены встречает юбилей, он рассказал о нашим корреспондентам. Материал они представят в дневном выпуске "Вести Калмыкия"

 

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