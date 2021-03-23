На сегодня вакцинацию от коронавируса в Калмыкии прошли около 20 тысяч человек

Только за неделю их стало больше на 8 тысяч. Такие данные приводит Минздрав. Ускорить охват населения прививками удалось за счет дополнительных пунктов иммунизации, открытых в Элисте. Их развернули в центре города и в районе «Поля чудес».

Возле прививочных пунктов на колесах с утра оживленные очереди. Самый востребованный из передвижных комплексов располагается в центре города. За три дня здесь вакцинировались от коронавируса около четырехсот человек. Среди тех, кто уже прошел процедуру и 60-летний житель Городовиковска Александр Цакиров. С собой обязательно: паспорт, полис и снилс. И до, и после - обязательный осмотр фельдшера: измерение давления, пульса, сатурации легких и температуры тела. Вакцина не живая, но, все же, влияет на иммунную систему пациента, говорят медики. Если есть отклонения или подозрение на ОРВИ, в прививочный кабинет могут не допустить.

Посредством трех передвижных мобильных пунктов удалось вакцинировать уже около восьмисот человек. И желающих привиться становится все больше.

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в России «Гам-Ковид-Вак», известная еще как «Спутник-V», по мнению специалистов, безопасна. Препарат состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа.

Все четко – каждые полчаса по 5 человек. Вакцину не получают те, кто перенес коронавирус и имеет антитела. Также нельзя прививаться беременным, кормящим матерям, гражданам с высоким давлением. Содержится препарат в специальных холодильных контейнерах при постоянной температуре минус 18 градусов. Для транспортировки используются термосумки с хладоэлементами. На днях в Калмыкию поступило около 10 тысяч доз вакцины.

Работа по вакцинации продолжается. Все зависит от поставок препаратов, которые контролируются федеральным Минздравом и Роспотребнадзором. По словам медиков, те, кто успел получить прививку в передвижных мобильных пунктах, смогут получить второй компонент через 21 день, в тех же миникомплексах, где был получен и первый.