12 марта, 10:47
В хозяйствах Приютненского района началась расплодная кампания
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В хозяйствах Приютненского района началась расплодная кампания. Это отел коров и нетелей, а также окот маточного поголовья.
Уже получены первые телята. Идет активная работа по подготовке помещений для приема молодняка, завозится необходимый инвентарь. В первых числах апреля животноводы приступят и к массовому приему ягнят.
О том, как обстоят дела в одном из крупнейших хозяйств республики, выясняла Зоя Бармагнанова. Репортаж об этом смотрите сегодня в 14.30.