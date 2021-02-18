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12 марта, 10:47
НовостиОбществоСельское хозяйство

В хозяйствах Приютненского района началась расплодная кампания

В хозяйствах Приютненского района началась расплодная кампания

В хозяйствах Приютненского района началась расплодная кампания. Это отел коров и нетелей, а также окот маточного поголовья.

Уже получены первые телята. Идет активная работа по подготовке помещений для приема молодняка, завозится необходимый инвентарь. В первых числах апреля животноводы приступят и к массовому приему ягнят.

О том, как обстоят дела в одном из крупнейших хозяйств республики, выясняла Зоя Бармагнанова. Репортаж об этом смотрите сегодня в 14.30.

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