В хозяйствах Приютненского района началась расплодная кампания. Это отел коров и нетелей, а также окот маточного поголовья.

Уже получены первые телята. Идет активная работа по подготовке помещений для приема молодняка, завозится необходимый инвентарь. В первых числах апреля животноводы приступят и к массовому приему ягнят.

О том, как обстоят дела в одном из крупнейших хозяйств республики, выясняла Зоя Бармагнанова. Репортаж об этом смотрите сегодня в 14.30.