С завтрашнего дня разрешается охота на белолобых гусей, а также селезней уток. На сегодня выдано чуть более трехсот разрешений.

Об этом сообщают в профильном ведомстве. Специалисты напоминают, что установлена суточная норма - 2 белолобых гуся и 5 селезней уток.

Напомним, ограничения на весеннюю охоту введены по Кумо-Манычской впадине на территориях Яшалтинского, Приютненского, Ики-Бурульского и Черноземельского районов. Как поясняют специалисты, именно по этому пути пролегает миграционный путь краснокнижных пернатых и проходит период гнездования.