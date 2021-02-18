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12 марта, 10:52
НовостиОбществоЭкология

С завтрашнего дня разрешается охота на белолобых гусей, а также селезней уток

С завтрашнего дня разрешается охота на белолобых гусей, а также селезней уток

С завтрашнего дня разрешается охота на белолобых гусей, а также селезней уток. На сегодня выдано чуть более трехсот разрешений.

Об этом сообщают в профильном ведомстве. Специалисты напоминают, что установлена суточная норма - 2 белолобых гуся и 5 селезней уток.

Напомним, ограничения на весеннюю охоту введены по Кумо-Манычской впадине на территориях Яшалтинского, Приютненского, Ики-Бурульского и Черноземельского районов. Как поясняют специалисты, именно по этому пути пролегает миграционный путь краснокнижных пернатых и проходит период гнездования.

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