12 марта, 08:03
 -6 °C
87,76
73,5
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 марта, 10:34
НовостиОбществоПамятьКультура

"Крёстный путь. На стыке двух культур"

"Крёстный путь. На стыке двух культур"

Сегодня в Национальном музее имени Пальмова открывается международный художественный проект «Крестный путь. На стыке двух культур».

Это выставка о православии и буддизме в работах художников 21-ого века. Экспозиция собрала более 40 мастеров кисти. И включает более 100 работ в таких жанрах как икона, резная деревянная икона, религиозная живопись, золотое шитье, гобелены, горячая эмаль, мозаика.

Посетители смогут познакомиться с современным национальным религиозным искусством России и Калмыкии до 12 апреля.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия