"Крёстный путь. На стыке двух культур"

Сегодня в Национальном музее имени Пальмова открывается международный художественный проект «Крестный путь. На стыке двух культур».

Это выставка о православии и буддизме в работах художников 21-ого века. Экспозиция собрала более 40 мастеров кисти. И включает более 100 работ в таких жанрах как икона, резная деревянная икона, религиозная живопись, золотое шитье, гобелены, горячая эмаль, мозаика.

Посетители смогут познакомиться с современным национальным религиозным искусством России и Калмыкии до 12 апреля.