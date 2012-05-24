Предпринимателей обязали указывать в чеках наименование товара или услуги и их количество

Такая обязанность предусмотрена Федеральным законом. Напомним, ранее для указанных индивидуальных предпринимателей была предусмотрена отсрочка, и в чеке можно было указать «товар» или «услуга».

Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным, позволяющим их идентифицировать. Также допускается добавление артикулов. Длина реквизита не должна превышать 128 символов вместе с пробелами. Если у налогоплательщика есть учетная система, рекомендуется подгружать наименования из неё. За отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги предусмотрен штраф для должностного лица в размере 3 тысяч рублей, для ИП или организации - 10 тысяч рублей