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3 февраля, 12:23
НовостиОбщество

Предпринимателей обязали указывать в чеках наименование товара или услуги и их количество

Предпринимателей обязали указывать в чеках наименование товара или услуги и их количество

 Такая обязанность предусмотрена Федеральным законом. Напомним, ранее для указанных индивидуальных предпринимателей была предусмотрена отсрочка, и в чеке можно было указать «товар» или «услуга».

Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным, позволяющим их идентифицировать. Также допускается добавление артикулов. Длина реквизита не должна превышать 128 символов вместе с пробелами. Если у налогоплательщика есть учетная система, рекомендуется подгружать наименования из неё. За отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги предусмотрен штраф для должностного лица в размере 3 тысяч рублей, для ИП или организации - 10 тысяч рублей

 

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