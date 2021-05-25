В хозяйствах Кетченеровского района началась подготовка к зимовке

Об этом сообщает пресс-служба администрации РМО. Как отмечают специалисты, несмотря на засушливую весну, растениеводы района надеются получить и сохранить урожай зерновых. В скором времени на поля выйдут комбайны.

Сейчас специалисты готовят технику, запасаются горюче-смазочными материалами, приводят в порядок складские помещения для хранения урожая. В этом году в районе аграрии планируют собрать более 17 тысяч тонн зерна с 8 700 гектаров.