Более, чем на 630 миллионов рублей увеличена доходная часть бюджета столицы

Эта цифра была озвучена сегодня на заседании депутатов Элистинского городского собрания. Полмиллиарда - это безвозмездное поступление межбюджетных трансфертов, то есть, субсидии на реализацию Нацпроектов, Индивидуальной программы развития Элисты.

Также казна пополнилась за счет налоговых и неналоговых платежей. Соответственно, будет увеличена и расходная часть, говорит глава города, председатель ЭГС Николай Орзаев. Больше средств будет направлено на развитие дорожного хозяйства, ЖКХ, образование.

Кроме принятия поправок в главный финансовый документ, депутаты ЭГС рассмотрели вопросы, касающиеся организации работы общественного транспорта, летнего отдыха детей, реализации программы «Формирование современной городской среды».

И еще, стало известно, что земельный участок для строительства приюта для бездомных животных отведен в Северной промзоне Элисты, то есть, за элеватором. Его возведение начнется в 2022 году.