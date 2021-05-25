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24 июня, 14:01
НовостиОбществоГород

Более, чем на 630 миллионов рублей увеличена доходная часть бюджета столицы

Более, чем на 630 миллионов рублей увеличена доходная часть бюджета столицы

 

 Эта цифра была озвучена сегодня на заседании депутатов Элистинского городского собрания. Полмиллиарда - это безвозмездное поступление межбюджетных трансфертов, то есть, субсидии на реализацию Нацпроектов, Индивидуальной программы развития Элисты.

Также казна пополнилась за счет налоговых и неналоговых платежей. Соответственно, будет увеличена и расходная часть, говорит глава города, председатель ЭГС Николай Орзаев. Больше средств будет направлено на развитие дорожного хозяйства, ЖКХ, образование.

Кроме принятия поправок в главный финансовый документ, депутаты ЭГС рассмотрели вопросы, касающиеся организации работы общественного транспорта, летнего отдыха детей, реализации программы «Формирование современной городской среды».

И еще, стало известно, что земельный участок для строительства приюта для бездомных животных отведен в Северной промзоне Элисты, то есть, за элеватором. Его возведение начнется в 2022 году.

 

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