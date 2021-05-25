24 июня, 09:45
 34 °C
86,71
72,67
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 июня, 12:32
НовостиОбразование

Учителя образовательных организаций региона могут получить премию Главы Калмыкии

Учителя образовательных организаций региона могут получить премию Главы Калмыкии

Стартовал конкурсный отбор. Он будет осуществляться в два этапа: заочная экспертиза представленных документов и публичная защита учителем одного из критериев конкурсного отбора. Принять участие могут преподаватели, имеющие педагогический стаж не менее трех лет, основным местом работы которых является общеобразовательная организация. Те, кто уже получал денежное поощрение, повторно могут участвовать не ранее, чем через три года.  Премии присуждаются по итогам предыдущего учебного года.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия