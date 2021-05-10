В хозяйствах Калмыкии продолжается ответственная пора – стрижка овец

Фермеры говорят, что прошлогодняя засуха мало повлияла на ход кампании. По крайней мере, так считают животноводы Малодербетовского района. Процесс лишь незначительно затягивается. Стригали прикладывают максимум усилий, чтобы решить поставленную задачу. Так, на одной из стоянок РМО уже через неделю подведут итоги. О том, с какими еще проблемами сталкиваются чабаны – в нашем следующем материале.

Наряду с тюльпанами, лотосами и сайгаками степная республика известна еще и многотысячными отарами овец. Наши предки издревле занимались разведением этого мелкого рогатого скота. Ведь у калмыцких овец, помимо вкусного мяса, которое ценится за пределами республики, еще и отличное руно.

Кадры будто из прошлого. В руках у элистинки Анны Эдлякиевой настоящая прялка. Работает она быстро, так как занимается этим ремеслом с детства. Из клубка шерсти она свяжет носочки и рукавицы. Их она ни за что не променяет на магазинные. Но вот о чем приходится сожалеть: таких рукодельниц как Анна Эдлякиева с трудом можно найти даже в глубинке. Ведь шерсть с тонкорунных овец начала падать в цене. А ведь много лет назад прялки были в каждом доме, сырье использовалось в быту, из него шили одежду, утепляли им стены.

Слова мастерицы подтверждают и фермеры. На складах – шерсть еще прошлых лет. По словам Церена Манджиева, можно продать, но только за копейки перекупщикам. Животноводы ищут выход. Один из них – это переход на разведение чисто мясной породы. Это направление и было взято на вооружение в северных районах Калмыкии.

На стоянке Магомеда Рабаданова, также в эти дни проходит стрижка овец. Бригаду возглавляет опытный работник Баатр Пюрвеев. По его словам, прошлогодняя засуха сказалась на упитанности животных, а от этого, во многом, зависит и скорость обработки каждой овцы. Однако, животноводам удалось сохранить вверенное поголовье. Благодаря усиленному откорму в зимний период, животные набрали положенные килограммы, а отход в отарах и гуртах - минимальный. В хозяйствах уверены, что сберегут свои доходы. А вот грубая шерсть – выпадает из этой статьи. Здесь важно вовремя снять шубы с овцы. Комфортное состояние животного также сказывается на его продуктивности. А то руно, что получают сейчас, будут использовать мастерицы: шить одежду, детские игрушки, но, скорее, штучно. Впрочем, сейчас лишь единицы передают бесценный опыт поколений.