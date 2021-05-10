Калмыкия присоединилась к Всероссийскому проекту «Лаборатория безопасности»

Калмыкия стала 73 из 85 регионов России.

Ключи от спецтранспорта сегодня вручили Республиканскому центру детского творчества. Эта программа в стране реализуется в рамках выполнения поручений Президента по итогам заседания Госсовета. Она направлена на снижение числа аварий с участием детей. За год в республике произошло 59 ДТП, в которых 2 ребенка погибли, 72 – получили травмы. А занятия, организованные с помощью лаборатории безопасности, будут способствовать снижению детского травматизма в регионе. Об этом сегодня рассказали кураторы федерального проекта во время обзорных экскурсий. В том числе для юных участников дорожного движения.