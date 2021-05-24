В хозяйствах Калмыкии полным ходом идет заготовка грубых кормов

Так, в Целинном районе аграрии отмечают хороший травостой и дают самые позитивные прогнозы. Пока кампания идет на территории естественных лиманов, расположенных в границах РМО.

Ольга Кутулупова освоила необычную для женщины профессию механизатора 8 лет назад. Рассказывает, что в детстве проводила много времени с отцом, помогала ему чинить тракторы и комбайны, просила покатать. Вместе с мужем они организовали семейную бригаду и каждый год активно участвуют в сенокосе и уборке зерновых на территории Целинного района, а также выезжают в командировки к соседям. Для Ольги нет сельхозтехники, за рулем которой она бы не поработала, да и любая неисправность в тракторе для нее пустяк.

В Целинном районе заготовка грубых кормов идет пока на территории естественных лиманов.

Всего на полях сейчас трудятся 15 комплексных бригад. Когда подойдет очередь косить суданку и обрабатывать орошаемые лиманы, будут привлекать дополнительные рабочие руки. В основном, из числа местного населения и фермеров, у которых есть спецтехника. Планируются выезды сенокосных бригад и за пределы района. На сегодня общими усилиями заготовлено 10 процентов от необходимого количества грубых кормов.

На территории республики всего уже скошено более 12 тысяч гектаров сеяных трав, естественных и лиманных сенокосов, заготовлено уже более 8 тысяч тонн сена.