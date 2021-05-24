Премьера на платформе СМОТРИМ! Многосерийная драма «Подражатель»

С 21 июня на платформе «Смотрим» – премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель»

В Санкт-Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности, совершенное Анастасией Перевезенцевой. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя её Подражателем. Руководитель следствия Иван Орехов вызывает свою ученицу Дарью Бравадину, известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, которая отбывает заключение, рассчитывая, что Перевезенцева поможет выйти на след Подражателя…

В главных ролях: Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова и другие.