В хозяйствах Калмыкии готовятся к весенне-полевым работам

Прежде всего, специалисты заняты очисткой и протравкой семян яровых культур, боронованием паров. Уже практически готова сельхозтехника. Фермеры заняты приобретением ГСМ и запчастей и внесением удобрений в почву. Наш корреспондент Элла Хаптаханова побывала на полях хозяйств Приютненского района, где выясняла планы полеводов.

Новенький Кировец неспешно плывёт по весенней пашне. В Приютненском районе идёт боронование паров для сохранения влаги на посевах яровых культур и зяби. Параллельно фермеры района проводят подкормку посевов озимых на площади более 30 тысяч гектаров.

10 сельхозпредприятий и три десятка полеводческих хозяйств района надеются получить урожай не меньше прошлогоднего. Это примерно 60 тысяч тонн зерна. При условии благоприятных погодных условий и выполнения всех агротехнических мероприятий.

В настоящее время посевы находятся в фазе вегетации, и практически всё сейчас зависит от количества влаги и солнца. Как нам пояснили в региональном метеоцентре, в целом зима у нас была тёплой. Средняя месячная температура воздуха была выше нормы на 6-8 градусов и достигала 14, а в западных районах 19 градусов.

Состояние посевов агрометеорологи оценивают как хорошее. Всего в Калмыкии озимыми засеяно 234 тысячи гектаров.

Самый ответственный период – вегетации растений – начнётся в третьей декаде марта. По данным регионального сельхозведомства, семенами ранних яровых культур и картофеля фермеры Калмыкии обеспечены полностью. Что касается масличных, то эта цифра составляет 80%. Дефицит семян овощебахчевых культур планируют решить к началу мая.