Сотрудниками полиции «по горячим следам» раскрыта кража чугунных батарей

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне в отдел МВД «Сарпинский» поступило заявление от 89-летней местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности лиц, совершивших хищение с территории её домовладения 8 чугунных батарей.

Сотрудниками уголовного розыска оперативно были установлены преступники. Ими оказались 30-летний и 27-летний жители села Садовое, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Подозреваемые пояснили, что ночью совершили кражу чугунных батарей, а затем на автомобиле ВАЗ-2107, принадлежащем одному из подозреваемых, вывезли похищенное в Волгоградскую область и сдали их в пункт приема металла на сумму 10 000 рублей.

По данному факту следственными органами полиции возбуждено уголовное дело