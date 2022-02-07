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6 марта, 17:11
НовостиКриминал

Сотрудниками полиции «по горячим следам» раскрыта кража чугунных батарей

Сотрудниками полиции «по горячим следам» раскрыта кража чугунных батарей

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне в отдел МВД «Сарпинский» поступило заявление от 89-летней местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности лиц, совершивших хищение с территории её домовладения 8 чугунных батарей.   

Сотрудниками уголовного розыска оперативно были установлены преступники. Ими оказались 30-летний и 27-летний  жители села Садовое, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.  

Подозреваемые пояснили, что ночью совершили кражу чугунных батарей, а затем на автомобиле ВАЗ-2107, принадлежащем одному из подозреваемых, вывезли похищенное в Волгоградскую область и сдали их в пункт приема металла на сумму 10 000 рублей.    

По данному факту следственными органами полиции возбуждено уголовное дело

 

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