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12 октября, 12:03
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В Хорватии в Чемпионате мира по спортивной борьбе среди ветеранов участвует спортсмен из Калмыкии Баатр Эрендженов.

В Хорватии в Чемпионате мира по спортивной борьбе среди ветеранов участвует спортсмен из Калмыкии Баатр Эрендженов.

В городе Пореч в эти дни проходит Чемпионат мира среди ветеранов по вольной и греко-римской борьбе. На эти соревнования приехали борцы в возрасте до 60 лет из 44 стран. Сегодня наш борец Баатр Эрендженов выступит на чемпионате.

Баатр Улюмджиевич - активный участник соревнований России по греко-римской борьбе, получает награды за призовые места. В этом году в городе Бор Нижегородской области в XII всероссийских соревнованиях он занял второе место и завоевал путевку на Чемпионат мира по спортивной борьбе в Хорватии.

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